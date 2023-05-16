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13:35, 16 мая 2023 года Молодой орловец подозревается в повреждении пяти машин Общий ущерб автолюбителям составил 70 тысяч рублей.





В одну из ночей в Советском районе Орла было повреждено пять автомобилей на общую сумму в 70 тысяч рублей. Как сообщили в региональном УМВД, машинам прокалывали шины, царапали капот и двери.



По записям с камер видеонаблюдения полицейские вышли на 28-летнего ранее судимого орловца. Он признался в содеянном. Оказалось, что в момент преступления мужчина был пьян. Подозреваемый повреждал машины имевшимся у него ножом.



Фигуранту грозит до 5 лет принудительных работ или аналогичное по сроку заключение.





Артем Ежаков



