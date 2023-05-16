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15:00, 16 мая 2023 года Орловская область отмечена благодарностью Министерства культуры РФ Орловщину поощрили за большой вклад в подготовку и проведение года культурного наследия народов России





В Нальчике состоялось заседание координационного совета по культуре. Мероприятие прошло под руководством статс-секретаря – замминистра культуры РФ Надежды Преподобной.



В ходе совета Орловская область была отмечена Благодарностью Министерства культуры РФ. Ее вручили главе профильного департамента Наталье Георгиевой. Орловщину отметили за большой вклад в подготовку и проведение года культурного наследия народов России, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Фото: департамент культуры Орловской области









Артем Ежаков



