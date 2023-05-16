Орловский цеолитовый завод планирует почти вдвое увеличить производство

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10:52, 16 мая 2023 года
Орловский цеолитовый завод планирует почти вдвое увеличить производствоСырье добывают рядом, в образцовском карьере.
Цеолитовый завод в Хотынецком районе планирует почти вдвое увеличить производство. Сырье добывают рядом, в образцовском карьере. В нем еще более 7 миллионов тонн.
Сейчас за год на заводе производят порядка 35 тонн продукции. Для расширения мощностей куплено новое оборудование.
Годовая прибыль завода исчисляется 45 миллионами рублей. Эту цифру тоже хотят увеличить.
Татьяна Тимохина
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