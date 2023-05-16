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10:25, 16 мая 2023 года Свыше 70 тысяч орловцев поучаствовали в голосовании по выбору объектов для благоустройства У жителей региона, которые пока не определились, какую территорию они бы хотели видеть обновленной, есть еще две недели на решение.





В Орловской области по 31 мая продолжается голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году. Как сообщил региональный информационный портал, свой выбор сделали свыше 70 тысяч орловцев.



Жители 23 муниципалитетов выбирают 30 общественных территорий из 61 варианта, а жители Мценска, Корсаковского, Сосковского и Урицкого районов выбирают пять дизайн-проектов из 10.



В Орле в голосовании участвуют скверы Гуртьева, Бунина и "Дворянское гнездо", а также парк "Ботаника" и Городской парк. По последним данным, лидирует сквер Гуртьева.



Принять участие в голосовании можно до 31 мая. Оно проходит на платформе 57.gorodsreda.ru. Свой выбор могут сделать орловцы в возрасте от 14 лет. Помочь проголосовать могут волонтеры.





Артем Ежаков



