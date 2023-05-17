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7:30, 17 мая 2023 года Под Орлом пройдет фестиваль православной культуры и народного искусства Мероприятие примет духовно-православный центр "Вятский Посад".





19 – 21 мая в духовно-православном центре "Вятский Посад" в Орловской области пройдет VI Международный фестиваль православной культуры и народного искусства "Традиции Святой Руси". Об этом сообщил региональный информационный портал.



На праздничный концерт приедут коллективы из нескольких городов России, а также артисты из ряда стран. Все три дня фестиваля будут проходить мастер классы народных ремесел. Также для посетителей организуют интерактивные площадки, выставку ретро-техники, игровые площадки для детей и взрослых, спортивные игры и командные состязания.





Артем Ежаков



