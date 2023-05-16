В ряде домов Орла ограничат горячее водоснабжение

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9:10, 16 мая 2023 года
В ряде домов Орла ограничат горячее водоснабжениеО неудобствах предупреждает филиал АО "Квадра".
В связи с плановыми работами в ряде домов Орла запланировано ограничение горячего водоснабжения. Список адресов, попадающих под ограничения, приводит орловский филиал АО "Квадра".
С 9:00 16 мая по 16:00 17 мая ограничения затронут: ул. Андрианова 2, 4; ул. Игнатова, 3; ул. Приборостроительная, 18; пер. Ягодный 2, 3, 4, 6, 8; ул. Октябрьская 122, 124, 126, 128, 205, 211; ул. Жилинская 2.
С 9:00 17 мая по 17:00 18 мая ограничения коснутся: Московское шоссе 161, 163, 169, 169а, 171; ул. Рощинская 1, 3, 5, 7, 7а, 9.
Артем Ежаков