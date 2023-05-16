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9:01, 16 мая 2023 года В орловских поликлиниках запустят проект по повышению комфорта пациентов В медучреждениях установят кулеры с водой, организуют места для измерения давления и температуры.





15 мая в рамках прямого эфира в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил о планах реализации в регионе проекта по повышению комфорта пациентов поликлиник.



В медучреждениях установят кулеры с водой, организуют места для измерения давления и температуры. К проекту хотят привлечь студентов-медиков.



Программа запускается в пилотном режиме. Андрей Клычков призвал оставлять о ней отзывы для совершенствования проекта.





Артем Ежаков



