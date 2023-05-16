вторник 16.05.2023 12:48:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

8:49, 16 мая 2023 года

Детская диспансеризация в Орловской области пройдет в школах и оздоровительных лагерях

Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил губернатор Андрей Клычков.


В Орловской области началась диспансеризация учеников начальных классов. О том, в каком формате она будет проводиться, рассказал 15 мая губернатор Андрей Клычков.
В мае началась диспансеризация, пока для детей начальных классов. Без посещения поликлиник, с выездом в образовательные учреждения. В случае выявления чего-либо ребенка уже будут направлять в поликлинику или больницу. А летом уже эту диспансеризацию будем проводить по летним оздоровительным лагерям, – сообщил глава региона в рамках прямого эфира.
Также губернатор отметил, что в рамках летней оздоровительной кампании в регионе откроют 272 учреждения для 83 тысяч детей.


Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.