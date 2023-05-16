Главная » Новости



8:49, 16 мая 2023 года Детская диспансеризация в Орловской области пройдет в школах и оздоровительных лагерях Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил губернатор Андрей Клычков.





В Орловской области началась диспансеризация учеников начальных классов. О том, в каком формате она будет проводиться, рассказал 15 мая губернатор Андрей Клычков.

– В мае началась диспансеризация, пока для детей начальных классов. Без посещения поликлиник, с выездом в образовательные учреждения. В случае выявления чего-либо ребенка уже будут направлять в поликлинику или больницу. А летом уже эту диспансеризацию будем проводить по летним оздоровительным лагерям, – сообщил глава региона в рамках прямого эфира. Также губернатор отметил, что в рамках летней оздоровительной кампании в регионе откроют 272 учреждения для 83 тысяч детей.





Артем Ежаков



