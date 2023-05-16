Главная » Новости



21:15, 15 мая 2023 года В Орле на улице Комсомольской высадят новые деревья взамен вырубленных Тема озеленения волнует горожан не первый день.





"Порубочный билет" на спил выдает специальная комиссия экспертов. Как правило причина – аварийное состояние: высохшие, гнилые, с дуплами или очень большие деревья опасны.

Согласно проекту, молодые деревья появятся в центре города уже осенью. Необязательно новое появится на том месте, где прижилось вырубленное. Предпочтение отдают низкорослым видам: клен, ольха, рябина которые в будущем не повредят коммуникации над и под землей.





Анна Вайсергисер



