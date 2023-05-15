В Орловской области отремонтировали три двора и две общественные территории

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20:37, 15 мая 2023 года
В Орловской области отремонтировали три двора и две общественные территорииРабота продолжается почти на 90 объектах.
Об этом в ходе прямого эфира 15 мая сообщил глава региона Андрей Клычков.
– По графику идет и работа по благоустройству. У нас уже благоустроены три двора и две общественные территории, - отметил Клычков.
В работе находится еще 64 двора и 25 общественных территорий. По ряду объектов подрядчиков заставляют ускоряться, заявил глава региона.
Сергей Силаев