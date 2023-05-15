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20:33, 15 мая 2023 года

В Орле на обновление трех котельных привлекли почти 400 миллионов рублей

Средства направят из федерального бюджета.

Об этом 15 мая во время прямого эфира рассказал губернатор Андрей Клычков.

Мы понимаем, что нужно больше, поэтому стараемся привлекать и средства федерального бюджета. 388 миллионов рублей нам удалось привлечь. За эти деньги обновим три крупные квартальные котельные в городе Орле и все эти работы будут направлены на снижение теплопотерь, - заявил глава региона.

 




Сергей Силаев
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