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20:33, 15 мая 2023 года В Орле на обновление трех котельных привлекли почти 400 миллионов рублей Средства направят из федерального бюджета.



Об этом 15 мая во время прямого эфира рассказал губернатор Андрей Клычков. – Мы понимаем, что нужно больше, поэтому стараемся привлекать и средства федерального бюджета. 388 миллионов рублей нам удалось привлечь. За эти деньги обновим три крупные квартальные котельные в городе Орле и все эти работы будут направлены на снижение теплопотерь, - заявил глава региона.





Сергей Силаев



