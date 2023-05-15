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20:27, 15 мая 2023 года В Орловской области обновят более 90 километров сетей водо- и теплоснабжения Задача поставлена на 2023 год.





Об этом в рамках прямого эфира сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков 15 мая. – Задача поставлена в этом году обновить 66,3 километра сетей водоснабжения и 25 километров сетей теплоснабжения на территории региона, - отметил Клычков.





Сергей Силаев



