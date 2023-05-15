В Орле акция "Ночь музеев" пройдет 20 мая

Культурные учреждения будут открыты с 18.00 до 21.00.

Орловский краеведческий музей и его филиалы примут участие во Всероссийской акции. В ее рамках специалисты проведут мастер-классы по народному творчеству, экскурсии по городским объектам и музейным выставкам.

По информации пресс-службы музея, в планах также концертные программы и квест-игра для взрослых. Двери музеев будут открыты 20 мая с 18.00 до 21.00.

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