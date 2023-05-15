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19:24, 15 мая 2023 года

Галерея экс-мэров Орла может переехать в краеведческий музей

Вопрос обсуждался на заседании общественного совета.


В мероприятии приняли участие почетные хозяйственники, посвятившие жизнь развитию города. Заседание, на котором обсудили два вопроса, прошло 15 мая.

Первый вопрос был посвящен формированию городской общественной палаты, которая придет на смену совету. Кандидаты на первом этапе будут отбираться главой города, а затем – действующими членами палаты, сообщили в пресс-службе мэрии.

Второй вопрос касался переноса галереи руководителей города из холла администрации в Орловский краеведческий музей. Как считают инициаторы, перенос должен стать началом большой экспозиции, посвященной странице краеведения Орла. Все картины – подлинные полотна известных орловских художников. 

Фото: администрация города Орла 


Сергей Силаев
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