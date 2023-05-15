Галерея экс-мэров Орла может переехать в краеведческий музей

Вопрос обсуждался на заседании общественного совета.

В мероприятии приняли участие почетные хозяйственники, посвятившие жизнь развитию города. Заседание, на котором обсудили два вопроса, прошло 15 мая.

Первый вопрос был посвящен формированию городской общественной палаты, которая придет на смену совету. Кандидаты на первом этапе будут отбираться главой города, а затем – действующими членами палаты, сообщили в пресс-службе мэрии.