В Орле стартовал обучающий семинар для координаторов фонда поддержки участников СВО

Мероприятие открылось 15 мая.

Социальные координаторы из Брянской, Курской и Рязанской областей участвуют в программе фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Участников мероприятия поприветствовал губернатор Орловской области.

– Сегодня наши воины с честью выполняют свой долг в ходе специальной военной операции. Проявляют чудеса героизма и отваги, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Со своей стороны, мы не только оказываем помощь нашей Армии – собираем и отправляем необходимые грузы на фронт, но и обязаны создать все условия для семей участников СВО, - цитирует пресс-служба правительства региона Андрея Клычкова.

Глава региона подчеркнул, что от того, как выстроится взаимодействие и система помощи каждому ветерану и каждой семье погибшего бойца, будет зависеть эффективность деятельности всей структуры. Работы в рамках семинара завершатся 18 мая.



Фото: пресс-служба правительства региона



