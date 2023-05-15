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17:45, 15 мая 2023 года

В Орле стартовал обучающий семинар для координаторов фонда поддержки участников СВО

Мероприятие открылось 15 мая.


Социальные координаторы из Брянской, Курской и Рязанской областей участвуют в программе фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Участников мероприятия поприветствовал губернатор Орловской области.

Сегодня наши воины с честью выполняют свой долг в ходе специальной военной операции. Проявляют чудеса героизма и отваги, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Со своей стороны, мы не только оказываем помощь нашей Армии – собираем и отправляем необходимые грузы на фронт, но и обязаны создать все условия для семей участников СВО, - цитирует пресс-служба правительства региона Андрея Клычкова.

Глава региона подчеркнул, что от того, как выстроится взаимодействие и система помощи каждому ветерану и каждой семье погибшего бойца, будет зависеть эффективность деятельности всей структуры. Работы в рамках семинара завершатся 18 мая.

Фото: пресс-служба правительства региона 




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