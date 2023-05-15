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17:12, 15 мая 2023 года В Орле простились с основателем и руководителем шоу-балета "Эмоушн" Юлией Алешиной Ее жизнь оборвалась 13 мая.





15 мая в Орле простились с основателем и руководителем шоу-балета "Эмоушн" и одноименной школы танца Юлией Алешиной.



В полдень в храме Казанской иконы Божией матери состоялось отпевание, на которое пришли тысячи людей. Прощание вместо положенных 30 минут заняло почти полтора часа.



Жизнь Юлии Алешиной оборвалась 13 мая. 10 мая на трассе под Тулой произошла авария с участием пяти машин. С травмами женщину доставили в больницу, но 13 мая она скончалась.



Множество праздников не проходило без зажигательной и профессиональной программы "Эмоушн". Юлия Алешина была создателем, идейным вдохновителем, хореографом и бессменным руководителем шоу балета почти 20 лет. Чуть меньше – школы танцев.





Эва Стасюлевич



