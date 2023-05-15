В Орловской области подготовят почти 40 мест для купания в 2023 году

По сравнению с прошлым годом их число увеличилось.

В 2023 году на территории Орловщины будут работать 39 мест для купания, из которых 34 – муниципальные. Главам городов и районов региона направлены письма о необходимости проведения мероприятий санитарно-эпидемиологического характера.

По информации управления Роспотребнадзора по Орловской области, ведомством с начала мая проводится мониторинг качества воды, песка и донных отложений в 39 точках купания. Контроль за подготовкой к сезону продолжается.