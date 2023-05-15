В Орловской области подготовят почти 40 мест для купания в 2023 году

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16:45, 15 мая 2023 года
В Орловской области подготовят почти 40 мест для купания в 2023 годуПо сравнению с прошлым годом их число увеличилось.
В 2023 году на территории Орловщины будут работать 39 мест для купания, из которых 34 – муниципальные. Главам городов и районов региона направлены письма о необходимости проведения мероприятий санитарно-эпидемиологического характера.
По информации управления Роспотребнадзора по Орловской области, ведомством с начала мая проводится мониторинг качества воды, песка и донных отложений в 39 точках купания. Контроль за подготовкой к сезону продолжается.
Сергей Силаев