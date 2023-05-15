В деревне Тайное Орловского округа строительство моста ведется с опережением

На работы направлено более 300 миллионов рублей.

Сейчас подрядчик бурит и заливает опоры на левом берегу реки, монтирует мост и переносит коммуникации. По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", работы ведутся с опережением.

Бюджет заложен на работы в 2023-2024 годах. Длина сооружения составит 141 метр, ширина – 11 метров, а ширина проезжей части – 6 метров.



Фото: "Телеграммы из Орла"