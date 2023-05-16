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9:45, 16 мая 2023 года В Орле мужчина попытался украсть трамвайные рельсы Орловец успел демонтировать несколько деталей путей.





Пресекли противоправные действия 45-летнего мужчины сотрудники Росгвардии. Инцидент произошел около двух часов дня в районе Карачевского шоссе в Заводском районе областной столицы. Правонарушитель не успел скрыться от силовиков и был задержан. Стражи порядка доставили жителя Орла в отдел полиции, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.





Сергей Силаев



