В Орловской области цены на мясо и колбасу ниже средних по ЦФО

С начала года подешевела и курица.

Статистику представил тг-канал "Телеграммы из Орла". Самый большой разрыв у цен по ЦФО и региону у колбасы вареной первого сорта и баранины. Так, вареная колбаса стоит 418 рублей за килограмм, а в ЦФО – 531. За килограмм баранины орловцам придется отдать 601 рубль, цена в ЦФО – 718.

Сосиски и полукопченую колбасу можно купить на Орловщине на 67 и 48 рублей за килограмм дешевле, чем в среднем по округу. Говядина, свинина и курятина дешевле на 40, 5 и 9 рублей соответственно.