В Орловской области объем закупок у малых и средних поставщиков превысил 8 миллиардов рублей

Цифра выросла в 1,3 раза.

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов провел совещание с регионами по вопросу малого и среднего предпринимательства. В 2022 году квота на закупки у компаний малого и среднего бизнеса увеличилась с 20 до 25%.

Объем закупок в Орловской области составил более 8,87 миллиарда рублей. Это на два миллиарда больше, чем в 2021 году. Всего было заключено 2,2 тысяч договоров с 628 поставщиками.