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17:25, 15 мая 2023 года

Орловской молодежи показали истории о людях Великой Отечественной войны

Ленту "НЕзабытые" представили в институте культуры.


Для орловских школьников и студентов прошел показ фильма "НЕзабытые". Альманах состоит из историй о людях, чью жизнь изменила Великая отечественная война. В ленту вошли 8 новелл.

Над созданием картины трудились более 300 человек. 12 групп в 11 регионах России объединились во имя общей цели: рассказать истории людей, чью жизнь с ног на голову перевернула война 1941 – 1945 годов.

Каждую из представленных историй до мельчайших подробностей помогали восстанавливать краеведы, историки, люди, занимающиеся поисками пропавших без вести.


Даниил Борисов
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