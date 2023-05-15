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20:00, 15 мая 2023 года В Колпнянском районе отменили карантин по бешенству Ограничительные мероприятия действовали с 28 февраля.





Указ об отмене карантина по бешенству животных подписал губернатор 15 мая. Документ опубликован на сайте областного правительства. Майский указ отменяет ограничительные мероприятия, действовавшие с февраля 2023 года. Ранее неблагополучным пунктом по бешенству была признана территория, на которой находятся несколько сел и поселок.





Сергей Силаев



