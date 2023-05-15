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17:00, 15 мая 2023 года Многодетные семьи беженцев обрели новый дом на Орловщине В преддверии Международного дня семьи они получили подарки.





Орловская область радушно приняла у себя семьи беженцев. Есть среди них и многодетные. В преддверии Международного дня семьи они получили подарки.



По приезду на Орловщину над каждой семьей шефство берет региональное отделение партии "Единая Россия". Помогают с получением гражданства, оформлением документов, льгот. Депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко частый гость в пункте временного размещения. Остаются на связи и с теми, кто уже переехал в свой дом.





Мария Семак



