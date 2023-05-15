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16:30, 15 мая 2023 года Орел принял Кубок России по спортивному ориентированию Турнир включил в себя как лесную трассу, так и городские маршруты.





В Орле состоялся Кубок России по спортивному ориентированию. Сильнейших выявили в трех дисциплинах: кросс – выбор, кросс - спринт и кросс – эстафета. На старт вышли более 60 спортсменов из 19 регионов России. Первый этап состоялся в Медведевском лесу, второй и третий – в черте города.



Лучший результат сборная Орловской области показала в кросс-эстафете. Александр Сабержанов, Антон Ледяев, Маргарита Силютина Маргарита и Елена Сорокина.





Анастасия Дорохова



