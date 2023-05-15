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14:42, 15 мая 2023 года В Орле началась очистка Орлика Уборка займет всю неделю.





В Орле началась очистка реки Орлик. Она продлится всю неделю. Как сообщили в мэрии, сейчас специалисты работают на левом берегу. Уже собрано порядка 40 мешков мусора. Одной из находок стал рюкзак с документами и пустым кошельком – их передали в полицию.



Дальше работы переместятся в русло Оки.





Артем Ежаков



