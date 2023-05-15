Детская поликлиника №1 Орла получила новое оборудование

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15:30, 15 мая 2023 года
Детская поликлиника №1 Орла получила новое оборудованиеПриборы для медиков поступили в медучреждение в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
В процедурном кабинете появился новый дефибриллятор. Автоматическая система анализирует ЭКГ. Также аппарат оснащен голосовым помощником.
Кардиологи и неврологи смогут использовать аппарат суточного мониторинга артериального давления, хирурги – операционный стол, отоларингологи – спецоборудование для стерилизации. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.
В конце мая в поликлинику поставят аппарат ультразвуковой диагностики, а летом – пневмотонометр для измерения внутриглазного давления.
Фото: департамент здравоохранения региона
Сергей Силаев