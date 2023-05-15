В Орловской области в первом квартале 2023 года объем доходов увеличился почти на 20%

Такие цифры прозвучали на заседании правительства региона.

Губернатор Андрей Клычков сообщил, что объем доходов областной казны увеличился на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Сумма составила 12,1 миллиарда рублей. В то же время расходы бюджета в первом квартале текущего года составили 13 миллиардов рублей.

– Бюджет сохраняет социально ориентированный характер. В полном объеме профинансированы заработная плата работников бюджетной сферы, публичные нормативные обязательства, социальные выплаты и медицинское страхование. Кроме того, выросли межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, - цитирует пресс-служба правительства главу региона.