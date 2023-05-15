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15:00, 15 мая 2023 года Под Орлом четырехлетний мальчик попал под колеса "Шевроле Нивы" ДТП произошло в СНТ "Металлург".





Вечером 13 мая в СНТ "Металлург" в районе дома №157"А" по улице Алексеева под колеса "Шевроле Нивы" попал четырехлетний мальчик, перебегавший дорогу. Как сообщили в региональном УГИБДД, маленький пешеход получил телесные повреждения.



Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 29 ДТП, среди которых 9 аварий с пострадавшими. Травмы получили 10 человек.



Фото: УГИБДД России по Орловской области





Артем Ежаков



