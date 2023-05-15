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12:46, 15 мая 2023 года 20 орловцев отдали дистанционным мошенникам свыше 6,5 миллиона рублей По всем фактам преступлений возбуждены уголовные дела.





На прошлой неделе в органы полиции Орловской области обратились 20 человек, пострадавших от дистанционных мошенников. Все вместе они пополнили счета злоумышленников на сумму, превышающую 6,5 миллиона рублей.



В региональном УМВД сообщили, что звонившие представлялись сотрудниками служб безопасности банков, родственниками, попавшими в беду. Играя на эмоциях собеседников, мошенники убеждали их расстаться с деньгами.



Полицейские призывают орловцев к бдительности при подобных звонках и не дать себя обмануть. Правоохранители отмечают – жертвами злоумышленников становятся люди разных возрастов и профессий.









Артем Ежаков



