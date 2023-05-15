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13:25, 15 мая 2023 года Бойцам под Угледаром доставят две тонны гуманитарного груза от Орловской области Еще одну посылку готовят в Краснозоренском районе. Ее передадут орловским солдатам.





По поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова в регионе продолжается формирование гуманитарных посылок в зону спецоперации. В Краснозоренском районе завершают формирование груза весом в тонну. Его отправят орловским бойцам.



Также в области готовится посылка весом более двух тонн, предназначенная к отправке под Угледар. В груз войдут необходимые для передовой вещи – "дронобойка", тепловизор, палаточные бани. Традиционно посылку укомплектуют продовольствием, медикаментами и инструментами.





Артем Ежаков



