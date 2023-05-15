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13:50, 15 мая 2023 года

В 2023 году коммунальную инфраструктуру в Орловской области обновят на 208,5 миллиона рублей

Речь идет о работе на объектах водоотведения, водо- и теплоснабжения.


Свыше 903,5 миллиона рублей планируется вложить в обновление коммунальной инфраструктуры в Орловской области. Соответствующее финансирование 88 мероприятий по строительству, реконструкции и капремонту объектов водоотведения, водо- и теплоснабжения указано в региональной программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры. В ее рамках обновят 66,3 километра сетей водоснабжения и водоотведения, а также 25 километров сетей теплоснабжения на территории региона

15 мая этот вопрос обсудили на заседании правительства области, которое провел губернатор Андрей Клычков. Как сообщил региональный информационный портал, на текущий год лимиты составляют 208,5 миллиона рублей, на следующий – 695 миллионов.

С прошлого года также действует проект по модернизации объектов теплоснабжения с привлечением средств Фонда национального благосостояния. В его рамках предусмотрена реконструкция трех крупных квартальных котельных Орла.


Артем Ежаков
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