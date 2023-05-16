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8:00, 16 мая 2023 года В Орле молодого иностранца подозревают в создании тайников с наркотиком В них изъяли 1,35 грамма синтетического наркотика.





В Орле 19-летний иностранец подозревается в попытке распространения 1,35 грамма синтетического наркотика. Как сообщили в региональном УМВД, запрещенное вещество было разложено по пяти тайникам, четыре из которых – в Заводском районе Орла.



Завершения расследования и суда фигурант будет ждать в СИЗО.





Артем Ежаков



