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7:30, 16 мая 2023 года Свыше тысячи орловских семей направили материнский капитал на жилье Такова статистика за истекший период 2023 года.





1 176 орловских семей в 2023 году направили материнский капитал на улучшение жилищных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ. Сумма использованных средств превысила 672 миллиона рублей.



На средства маткапитал можно приобрести жилье, заплатить первоначальный взнос при получении ипотечного кредита, погасить ранее предоставленный заем на приобретение или строительство жилья, а также многое другое.





Артем Ежаков



