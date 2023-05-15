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11:27, 15 мая 2023 года Суд в Орле не позволил изъять 20 автобусов у Трамвайно-троллейбусного предприятия ПАЗы "Вектор" были взяты в лизинг.





Орловский арбитражный суд не удовлетворил иск АО "Межрегиональная лизинговая компания" к МУП "ТТП" города Орла. Истец требовал расторжения договора лизинга 20 автобусов ПАЗ "Вектор" и возвращения их назад.



ТТП в свою защиту указало, что предъявляемые требования не отвечают принципу сохранения баланса интересов сторон, а также то, что изъятие автобусов остановит работу предприятия и приведет к невозможности исполнения социальных обязательств общества. Ответчик заявил, что погасил возникшую задолженность перед АО "МЛК".





Артем Ежаков



