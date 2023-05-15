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11:05, 15 мая 2023 года В Орловской области иномарка после столкновения с другой машиной сбила двух пешеходов ДТП произошло днем 13 мая.





13 мая в 15:20 в Мценске в районе дома №47 по улице Калинина произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщили в региональном УГИБДД, "Форд Мондео" столкнулся с "КИА Спектра". От удара "Форд" отбросило на тротуар, где под него попали две женщины – 1985 и 1963 годов рождения. Они получили травмы, но госпитализировать пешеходов не пришлось.



Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 29 ДТП, среди которых 9 аварий с пострадавшими. Травмы получили 10 человек.



Фото: УГИБДД России по Орловской области





Артем Ежаков



