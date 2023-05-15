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10:45, 15 мая 2023 года В Заводском районе Орла горела расселенная двухэтажка Пожар случился на улице Коллективной.





13 мая в 13:42 бригады 1-й и 5-й пожарно-спасательных частей получили сообщение о возгорании на улице Коллективной в Заводском районе Орла. Пламя вспыхнуло в расселенной двухэтажке и грозило перекинуться на крышу и смежные помещения.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, в результате ЧП сгорели строительные конструкции помещений на втором этаже на общей площади в 50 квадратных метров. Никто не пострадал. В причинах пожара разбираются специалисты.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области





Артем Ежаков



