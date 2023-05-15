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11:45, 15 мая 2023 года Депутаты Орловского облсовета проинспектировали работу пункта отбора на военную службу Народные избранники проверили, как проходит процесс заключения контракта с ВС РФ.





Ряды ВС РФ активно пополняются новыми военнослужащими. Отправку в войска проводят комиссариаты региона. Их работу проинспектировали депутаты Орловского областного совета.



Вопрос оформления на службу по контракту остается важным. Сейчас будущим военным нужно ехать на медкомиссию в свой район и тратить время на бюрократические издержки. Депутаты пообещали помочь решить этот вопрос.



От подачи заявления до отправки в войска проходит примерно три – четыре дня. Основные требования к кандидатам: возраст от 18 лет и годное состояние здоровья. Отправиться служить можно как в зону СВО, так и в войска, не принимающие участия в боевых действиях.





Даниил Борисов



