Депутаты Орловского облсовета проинспектировали работу пункта отбора на военную службу
Народные избранники проверили, как проходит процесс заключения контракта с ВС РФ.
Ряды ВС РФ активно пополняются новыми военнослужащими. Отправку в войска проводят комиссариаты региона. Их работу проинспектировали депутаты Орловского областного совета.
Вопрос оформления на службу по контракту остается важным. Сейчас будущим военным нужно ехать на медкомиссию в свой район и тратить время на бюрократические издержки. Депутаты пообещали помочь решить этот вопрос.
От подачи заявления до отправки в войска проходит примерно три – четыре дня. Основные требования к кандидатам: возраст от 18 лет и годное состояние здоровья. Отправиться служить можно как в зону СВО, так и в войска, не принимающие участия в боевых действиях.