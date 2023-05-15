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9:42, 15 мая 2023 года

Андрей Клычков поздравил орловцев с Международным днем семьи

Праздник отмечается 15 мая.


Уважаемые друзья!

От всей души поздравляю вас с Международным днем семьи!

30 лет назад было принято решение об учреждении этого праздника. Крепкая, любящая семья – это одна из самых важных ценностей нашей жизни. Здесь хранятся нравственные устои, прививается любовь к Родине, уважение к культуре и традициям предков. Ради родных и близких мы готовы преодолевать все преграды, добиваться самых высоких результатов.

Демографическая политика в регионе нацелена на всемерную поддержку материнства и детства, укрепление института семьи. Приятно отметить, что в последнее время растет число многодетных семей – в Орловской области их более 8,5 тысячи. Мы постоянно совершенствуем комплекс мер поддержки, добиваемся повышения эффективности адресной помощи. Развивается сеть Семейных МФЦ, ведущих комплексное социальное обслуживание и сопровождение семей с детьми. Эта инициатива, предложенная нашим регионом, поддержана на федеральном уровне. Создаем условия для всестороннего развития молодого поколения. Ведем пропаганду здорового образа жизни, строим спортивные объекты.

В этот день мои особые слова благодарности – семьям участников специальной военной операции. Наш долг поддержать людей, чьи родные сегодня на передовой, в битве за мир и свободу Родины. Совместными усилиями мы выстраиваем систему оперативной помощи семьям военнослужащих, окружая их заботой и вниманием.

Дорогие друзья! Еще раз поздравляю вас с праздником!

Пусть в ваших семьях всегда царит мир, счастье, любовь и взаимопонимание.

Желаю всем крепкого здоровья и всего самого доброго!

А. Е. Клычков.

Губернатор Орловской области
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