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9:42, 15 мая 2023 года Андрей Клычков поздравил орловцев с Международным днем семьи Праздник отмечается 15 мая.





Уважаемые друзья!

От всей души поздравляю вас с Международным днем семьи!

30 лет назад было принято решение об учреждении этого праздника. Крепкая, любящая семья – это одна из самых важных ценностей нашей жизни. Здесь хранятся нравственные устои, прививается любовь к Родине, уважение к культуре и традициям предков. Ради родных и близких мы готовы преодолевать все преграды, добиваться самых высоких результатов.



Демографическая политика в регионе нацелена на всемерную поддержку материнства и детства, укрепление института семьи. Приятно отметить, что в последнее время растет число многодетных семей – в Орловской области их более 8,5 тысячи. Мы постоянно совершенствуем комплекс мер поддержки, добиваемся повышения эффективности адресной помощи. Развивается сеть Семейных МФЦ, ведущих комплексное социальное обслуживание и сопровождение семей с детьми. Эта инициатива, предложенная нашим регионом, поддержана на федеральном уровне. Создаем условия для всестороннего развития молодого поколения. Ведем пропаганду здорового образа жизни, строим спортивные объекты.



В этот день мои особые слова благодарности – семьям участников специальной военной операции. Наш долг поддержать людей, чьи родные сегодня на передовой, в битве за мир и свободу Родины. Совместными усилиями мы выстраиваем систему оперативной помощи семьям военнослужащих, окружая их заботой и вниманием.



Дорогие друзья! Еще раз поздравляю вас с праздником!



Пусть в ваших семьях всегда царит мир, счастье, любовь и взаимопонимание.



Желаю всем крепкого здоровья и всего самого доброго!



А. Е. Клычков.



Губернатор Орловской области





