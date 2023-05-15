Главная » Новости



9:15, 15 мая 2023 года Самой читаемой книгой региона стало произведение о старом Орле Определились три победителя областного конкурса "Орловская книга".





В Орловской области определились три победителя регионального конкурса "Орловская книга". Список лучших изданий утвержден распоряжением губернатора Андрея Клычкова.



В номинации "Лучший издательский проект года" победила книга "Яркие страницы славной истории: (Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина в фалеристике, документной фотографии, изобразительной наглядности)" авторов Людмилы Орловой, Игоря Черкашина и Абрама Песина.



Самой читаемой книгой стало произведение "Как пойдешь по Болховской… Город Орел в XVI–XXI веках: улица Болховская − Ленинская улица" Александра Сарана.



В номинации "Специальная премия" на тему "На страже закона, порядка и безопасности: правоохранительные органы в местных изданиях" лучшей стала книга "30 лет во имя жизни" авторства ГУ МЧС России по Орловской области.





Артем Ежаков



