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13:32, 14 мая 2023 года Кураторы закреплены за 900 семьями участников СВО из Орла Родным военнослужащих помогают с продуктами, оформлением льгот и многим другим. Работа в каждом случае ведется индивидуально.





В Орле за 900 семьями участников СВО закреплены 223 куратора из городской администрации. Об этом сообщили в мэрии.



Родным военнослужащих помогают с продуктами, оформлением льгот и многим другим. Порой кураторы просто общаются с людьми, чьи близкие сейчас на передовой. Работа в каждом случае ведется индивидуально. Кураторы круглосуточно остаются на связи с подопечными.





Артем Ежаков



