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12:45, 14 мая 2023 года

В Орловской области в рамках дорожного ремонта готовы заключить первые контракты жизненного цикла

Такие соглашения предусматривают не только приведение в порядок полотна, но и его дальнейшее обслуживание.


В Орловской области завершились первые тендеры по контрактам жизненного цикла. Заключать такие соглашения поручил губернатор Андрей Клычков. Их преимущество в том, что контракты жизненного цикла предусматривают не только приведение в порядок полотна, но и его дальнейшее обслуживание.

Как сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла", определились подрядчики на ремонт трассы "Нарышкино – Сосково" – Ясная Поляна – Ледно в Урицком районе и "Глазуновка – Тросна" – Богородское – Кромы в Глазуновском районе. Стоимость работ – 98 и 113 миллионов рублей. Ремонт должны завершить в ноябре 2023 года. Срок обслуживания – до 31 октября 2026 года.


Артем Ежаков
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