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8:20, 15 мая 2023 года В Орле постоялец обокрал администратора гостиницы Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.





В Орле полицейские раскрыли кражу 18 тысяч рублей из кассы гостиницы, а также 6 тысяч рублей из сумки ее администратора. Преступление произошло ночью, пока девушка спала.



В областном УМВД сообщили, что в преступлении подозревают 48-летнего постояльца гостиницы. Он успел покинуть Орел и доехать до Ливен. Мужчину задержали и допросили. Деньги фигурант успел потратить.



Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ему грозит до пяти лет заключения. Также возможны штраф, обязательные, исправительные или принудительные работы.





Артем Ежаков



