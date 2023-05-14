Главная » Новости



11:41, 14 мая 2023 года В Орловской области вынесли приговор за "пьяное" ДТП со смертельным исходом Житель Ливенского района проведет в колонии-поселении 5 лет и 10 месяцев.





Залегощенский районный суд приговорил жителя Ливенского района к пяти годам и 10 месяцам заключения в колонии-поселении за ДТП, в котором погиб велосипедист. Трагедия произошла в июле 2022 года на трассе "Сетуха – Победное – Лунево – Моховое".

– Осужденный, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и допустил наезд на велосипедиста, следовавшего во встречном направлении. Велосипедист погиб. После аварии водитель скрылся с места ДТП, – сообщили в региональной прокуратуре. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Артем Ежаков



