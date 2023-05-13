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13:30, 13 мая 2023 года В Новодеревеньковской ЦРБ заработал новый флюорограф Обновление стало возможным благодаря национальному проекту "Здравоохранение".









По правительства, медики могут обнаруживать туберкулез и другие болезни с помощью нового оборудования. За последний год в регионе заболеваемость туберкулезом снизилась на 13%.



К началу лета в Новодеревеньковской ЦРБ ждут еще одну поставку – маммограф. Пока такого аппарата в лечебном учреждении нет, поэтому пациенток приходилось направлять в Верховский и Ливенский районы для проведения исследований. Малодозовый рентгено-флюорографический цифровой аппарат заменил оборудование, у которого заканчивается срок эксплуатации. На предыдущем аппарате медики работали 15 лет и проводили порядка 5,5 тысяч исследований в год.По информации пресс-службы областного, медики могут обнаруживать туберкулез и другие болезни с помощью нового оборудования. За последний год в регионе заболеваемость туберкулезом снизилась на 13%.К началу лета в Новодеревеньковской ЦРБ ждут еще одну поставку – маммограф. Пока такого аппарата в лечебном учреждении нет, поэтому пациенток приходилось направлять в Верховский и Ливенский районы для проведения исследований.





Сергей Силаев



