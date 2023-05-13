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12:00, 13 мая 2023 года В Залегощенской ЦРБ появился первый мобильный комплекс на колесах Автомобиль приобрели в рамках национального проекта "Здравоохранение".





Машина для оказания первичной помощи поступила в районную ЦРБ при поддержке главы региона Андрея Клычкова. Автомобиль оснащен по всем стандартам оказания медико-санитарной помощи. Медики смогут оказывать неотложную помощь пациентам, осуществлять медосмотр, проводить диспансеризацию, делать ЭКГ, проводить вакцинацию и брать кровь на анализы, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла". Всего в 2023 году на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионе направят почти 588 миллионов рублей.



Фото из архива





Сергей Силаев



