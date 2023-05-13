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10:45, 13 мая 2023 года Готовность 45%: в Орле обсудили строительство приюта для животных В 2023 году на нападения собак пожаловались уже более 200 человек.





В текущем году на укусы и оцарапывания собак жители региона пожаловались свыше 200 раз. Когда будет готов приют для животных и какие еще пути решения есть у этой проблемы? Читайте в репортаже корреспондента сайта "Вести-Орел". В октябре 2022 года в Орле планировали возвести муниципальный приют для бездомных животных на базе бывшего свинокомплекса "Спецавтобазы", однако ход строительства "захромал". В одном из февральских прямых эфиров губернатор Андрей Клычков заявил, что срок просрочки объекта достиг 150 дней. Тогда подрядчик увеличил количество задействованных в работе людей, строительство должны были закончить в мае 2023 года. 12 мая депутаты облсовета побывали на месте строительства приюта. Первый заместитель председателя Орловского облсовета Михаил Вдовин назвал картину удручающей, а работы остановлены по причине "неудовлетворительного проектирования". Парламентарии планируют разобраться, почему работы были приняты, и кто подписывал акт, на основании которого выплачены денежные средства. Уже на круглом столе во второй половине дня в администрации Орловского муниципального округа собрались депутаты облсовета, представители комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии, надзорных органов, департаментов, зоозащитники. Участники мероприятия обсудили причины просрочки строительства приюта, услышали статистику укусов животных орловцев, поспорили о законопроекте, который 16 мая рассмотрит нижняя палата парламента. К слову, если последний Госдума одобрит, то регионы смогут усыплять бездомных собак, которые нападают на людей. Также нововведение позволит субъектам РФ принимать свои законы, которые с учетом мнения жителей будут определять судьбу безнадзорных животных.





Началось обсуждение спокойно: глава Орловского муниципального округа Роман Жуков взял слово и искренне пожелал всем "плодотворной работы". Затем выступление начал заместитель губернатора в правительстве Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков. Начал он речь с того, что передал участникам круглого стола слова губернатора. – Лично губернатор и правительство Орловской области заинтересованы в том, чтобы проблемы были решены. Я утром обсуждал вопрос с Андреем Евгеньевичем, мы понимаем, что проблема эта есть и не только в Орловской области, - сказал Сергей Борзенков. Затем Сергей Петрович коснулся законопроекта "Об ответственном отношении с животным и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Он отметил, что после принятия закона не могли не проявиться проблемы, которые участники круглого стола и обсуждали. – Это проблема всех регионов РФ, поэтому обсуждение на сегодняшний день нужно строить исходя из того, что изменения в этот закон необходимо вносить. То, что Государственная Дума будет рассматривать его 16 мая в первом чтении. Многие регионы говорят о том, что необходимы полномочия в рамках федерального закона дать регионам по принятию тех или иных положений, принятых уполномоченным органом, - заключил Борзенков.

Следующим докладчиком стал Виталий Сиротин - заместитель начальника управления ветеринарии Орловской области. Он рассказал, что в Орловской области на отлов животных в регионе власти выделили 22 миллиона 654 тысячи рублей, а деньги до районов довели еще в декабре прошлого года. – Хочу проинформировать, что по состоянию на 11 мая управлением ветеринарии осуществлена оплата районам, которые провели работу в сумме 4 миллиона 312 тысяч рублей. Это порядка 19% от общей суммы, - отметил заместитель начальника управления ветеринарии региона.



Участники круглого стола услышали еще несколько цифр по отлову безнадзорных животных: в 2020 году – 745, в 2021 – 805 , в 2022 – 741. За четыре с половиной месяца текущего года специалисты поймали, стерилизовали и вакцинировали 296 животных. Согласно действующему законодательству, затем животных выпускают на волю.





Еще один участник круглого стола - заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных программ Евгений Литвяков оповестил слушателей о том, как велись и ведутся работы сейчас. По его словам, готовность объекта на середину мая 2023 года составляет лишь 45%, однако работы стартовали 1 апреля 2022 года. Цена контракта составила 36,8 миллиона рублей. – Согласно условиям контракта, окончание работ предусмотрено 1 октября 2022 года. Однако в связи со сложностями и обстоятельствами контрактные сроки были нарушены, - отметил Литвяков.

А в 2022 году подрядчик получил 11,3 миллиона рублей в качестве аванса. На сегодняшний день, по словам Евгения Литвякова, выполнены демонтажные, фасадные работы, обустроена кровля, кирпичная вкладка внутренней водосточной системы, установлены окна, обустроены наружные сети. – Учитывая, что в ходе проведения работ подрядчик столкнулся со сложностями, они были вызваны тем, что были обнаружены и недостатки в ПСД. Данные недостатки требовали уточнений и внесения изменений. Эти работы проводились поэтапно, поэтому затянулись сроки строительно-монтажных работ, - подытожил замруководителя департамента транспорта.



Стоит отметить, что арбитражный суд Орловской области после обращения "Орелгосзаказчика" взыскал с подрядной организации 263 тысячи рублей в виде штрафов после того, как подрядчик уклонился от уплаты "неустоек".

Заместитель председателя комитета по аграрной политике Виктор Макаров задал спикеру вопрос. – Евгений Петрович, мы были на объекте, посмотрели. Вы сказали, за два года выполненный объем работ – 45%. Следовательно, потребуется еще два с половиной года, чтобы завершить это строительство? Похоже на то, что наши несчастные животные окажутся без крова над головой. Первоначально, как мне кажется, было заложено искаженное направление, куда можно было вложить деньги и завершить строительство за полгода. Поэтому давайте определимся, как мы будем двигаться дальше, - спросил Макаров. Евгений Литвяков ответил, что работы постараются закончить как можно быстрее. Не молчали и зоозащитники. Руководитель общественной организации "Кот и Пес" Виталия Румянцева от лица зоозащитников корпуса заявила, что не поддерживает поправки по передаче "иных полномочий" регионам.

За несколько минут до этого замруководителя управления Роспотребнадзора привела интересную статистику: в 2023 году самым неблагоприятным месяцем стал март – собаки укусили орловцев 127 раз, в апреле – 76. Первое место по укусам занимает Орел из-за числа жителей, второе - Орловский муниципальный округ, третье и четвертое – Мценский и Ливенский районы. Между выступлениями депутат Иван Устинов вспомнил историю, как на него начала гавкать большая собака в парке "Ботаника", которая была в стае. – Бежит собака. Гавкнула и стая бежит на меня. Я мужик, я испугался! Взял дубинку, не знаю, что делать, - вспомнил Устинов.



К счастью, все обошлось. Однако, так бывает не всегда. Орловцев продолжают кусать собаки. Бурные дебаты завершились почти после трех часов обсуждений. Теперь от решения депутатов Государственной Думы будет зависеть то, как выстроят работу по работе с безнадзорными животными по всей стране, а локальная ситуация со строительством приюта в областной столице находится на депутатском контроле.





Сергей Силаев



