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10:30, 13 мая 2023 года

13 мая "Вести" отмечают День Рождения

Первый выпуск программы вышел в эфир в 1991 году.


Ровно 32 года назад, 13 мая 1991 года, вышел в эфир первый выпуск информационной программы "Вести" Всероссийской государственной телерадиокомпании. Эту передачу можно отнести к ветеранам программ российского ТВ. 

 

Первая передача началась в 17 часов по московскому времени и продолжалась 10 минут. Ведущей стала известный журналист Светлана Сорокина. Выход в эфир программы "Вести" ознаменовал собой и начало работы канала РТР, который с 2001 года переименован в телеканал "Россия". 

 

На сегодняшний день ВГТРК – крупнейший холдинг, который является лидером медиаотрасли. А передача "Вести" – многократный обладатель национальной телевизионной премии "ТЭФИ".




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