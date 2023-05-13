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9:26, 13 мая 2023 года Жительница Орла убила случайного знакомого Конфликт возник на алкогольной почве.





Следственными органами предварительно установлено, что 6 мая 2022 года орловчанка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, была в гостях у знакомых в деревне Полозовские дворы Орловского муниципального округа. У нее возник словесный конфликт с 40-летним мужчиной, который ее оскорбил. В итоге потерпевший получил удар ножом в грудь, от чего скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следствие продолжается, в скором времени специалисты проведут судебные экспертизы, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.





Сергей Силаев



