Главная » Новости



21:16, 12 мая 2023 года Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о введении дополнительных льгот для контрактников и добровольцев О них глава региона сообщил в рамках прямого эфира.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира рассказал о введении дополнительных льгот для контрактников и добровольцев.



– Я подписал документ – мы приняли решение о введении дополнительных льгот, которые будут распространяться не только на мобилизованных, но и на добровольцев и контрактников. Это касается компенсации в размере 50% платы за наем или платы за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, платы за газоснабжение в частном доме. Ребята приходят, записываются контрактниками. Защита нашей Родины – важная задача, – сообщил глава региона. Также предоставляется компенсация расходов на оплату стоимости путевок в лагеря для ребенка орловца, проходящего военную службу по контракту. Помимо этого, детям контрактников предоставлено преимущественное право зачисления в учебные заведения Орловской области.



Аналогичные льготы действуют и для мобилизованных. С полным текстом указа можно ознакомиться на портале правительства.





